Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu!

Son dakika haberine göre; yeniden hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu. Dün gece rahatsızlanan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sabah saatlerinde mide kanaması nedeniyle operasyona alındı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mide kanaması nedeniyle ameliyat oldu. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce'nin verdiği son bilgilere göre, Mustafa Cengiz mide kanaması nedeniyle operasyona alındı.

KISA SÜRE ÖNCE BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz hafta da bir beyin ameliyatı geçirmişti. Sarı kırmızılı kulübün başkanını taburcu olduğu esnada İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay karşılamıştı.

"GÖZLERİNİ AÇTI, GALATASARAY DEDİ"

Albayrak, Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatının ardından basına yaptığı konuşmada "Uğur hocama çok teşekkür ediyoruz, ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Hocamın eline sağlık, Allah razı olsun. Mutlu ayrılıyoruz. Çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Başka da bir şey demedi. En ufak sorunları bile teker teker bize anlattı çözmeye çalıştı, çözdü." demişti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, "Hocamıza teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir operasyon oldu. Sayın Başkanımız bugün taburcu oldu. Galatasaray camiasına müjdeler olsun. Bundan sonra el birliğiyle yönetim olarak tekrar Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar camiamız adına Uğur hocama teşekkür ediyorum en kalbi saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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