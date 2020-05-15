15 Mayıs 2020, Cuma
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Galatasaray'a müjde! Diagne'nin yeni adresi belli oldu
Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi geldi. Adı Nottingham Forest ile anılan sarı-kırmızılı futbolcu Diagne’nin bir başka İngiliz ekibi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
İngiltere'den Galatasaray'ı sevindiren bir transfer haberi geldi… Bir süre önce adı Championship ekiplerinden Nottingham Forest ile anılan Senegalli golcünün bu kez Premier Lig temsilcisi Watford ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Diagne'nin de Premier Lig faktörüyle Watford'a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Galatasaray'a bonservisi toplamda 13 milyon Euro'ya mâl olan 30 yaşındaki forveti, 5-6 milyon Euro'ya satmaya sıcak baktığı biliniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, Diagne için İngiliz ekiplerinden resmi bir girişim bekliyor. (Takvim)
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