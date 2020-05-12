12 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına sert cevap! "Sadece başkan ve..."

Galatasaray'dan o açıklamalara sert cevap! Sadece başkan ve...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 Giriş Tarihi: 12.05.2020

'da son dakika... Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Başkanı 'nun yaptığı açıklamalara cevap verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama şu şekilde:

" Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.

Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.

Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer taraftan, Futbol A Takımımız 'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"

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