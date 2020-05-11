11 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika: Fatih Terim ilk kez antrenmana çıktı

Terim antrenmana çıktı! İşte ilk fotoğraf...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

'da son dakika gelişmesi... Galatasaray Teknik Direktörü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrasında ilk kez takımının başında antrenmana çıktı.

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