10 Mayıs 2020, Pazar

GALATASARAY

Emre Belözoğlu: "Hagi'yi unutamıyorum"

Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutamıyorum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 Giriş Tarihi: 10.05.2020

ve , Gençlik ve 'nın hayata geçirdiği 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasının düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. '' temalı canlı yayında buluşan iki yıldız futbolculuk kariyeri, geçmiş anıları ve birçok konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY ALTYAPISINDAKİ GÜNLERİMİ DE ASLA İNKAR ETMEM

, "Çok iyi profesyonelsin abi. Fenerbahçelisin ama altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkar etmiyorsun." ifadesini kullandı. Sonrasında , "Kesinlikle. Ben çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısındaki günlerimi de asla inkar etmem. Böyle olmalıyız" açıklamasını yaptı.

"HAGI'Yİ UNUTURSAM TAŞ OLURUM!"

Belözoğlu, "Hagi'yi unutursam taş olurum. Üstümüzde çok büyük emeği var. Hagi, Alex, Muslera bu ülkeye gelen en büyük üç oyuncu. Son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır." dedi.

"OYUN FELSEFEMİZ YOK"

Emre Belözoğlu, "Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar. Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır." ifadesini kullandı.

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