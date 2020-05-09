Galatasaray'a Mandzukic müjdesi

Sarı-kırmızılı takım bu sezon transfer harekatına erken başladı. Yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.

Sarı-kırmızılı takım bu sezon transfer harekatına erken başladı. Yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.

Katar kulübü Al Duhail, yüksek ücret ödemesine rağmen mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Mandzukic'i göndereceğini açıkladı.

TMW'den Colla'nın haberine göre, 33 yaşındaki süper yıldızın Cimbom'a gitmek için artık önünde herhangi bir engel kalmadı.

Devre arasında Juventus kulübünden ayrılarak Katar'a giden Mario Mandzukic, bir süre önce Al Duhail'e transferi yüzünden hata yaptığını açıklamıştı.

Takım arkadaşı Benatia da Hırvat santrforun Avrupa'ya dönmek istediğini iddia etmişti. Özellikle Fatih Terim'in alınmasını talep ettiği dünyaca ünlü golcü için birkaç gün içinde yeniden harekete geçileceği belirtiliyor.



ONU İSTERİM

Teknik direktör Terim, Hırvatistan ile Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası maçından önce basın toplantısında, 'Hırvat Milli Takımı'ndan bir oyuncu alabileceksem; düşünmeden Mandzukic'i seçerim" demişti.

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