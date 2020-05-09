Galatasaray'a Mandzukic müjdesi
Sarı-kırmızılı takım bu sezon transfer harekatına erken başladı. Yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.
Sarı-kırmızılı takım bu sezon transfer harekatına erken başladı. Yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.
Katar kulübü Al Duhail, yüksek ücret ödemesine rağmen mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Mandzukic'i göndereceğini açıkladı.
TMW'den Colla'nın haberine göre, 33 yaşındaki süper yıldızın Cimbom'a gitmek için artık önünde herhangi bir engel kalmadı.
Devre arasında Juventus kulübünden ayrılarak Katar'a giden Mario Mandzukic, bir süre önce Al Duhail'e transferi yüzünden hata yaptığını açıklamıştı.
Takım arkadaşı Benatia da Hırvat santrforun Avrupa'ya dönmek istediğini iddia etmişti. Özellikle Fatih Terim'in alınmasını talep ettiği dünyaca ünlü golcü için birkaç gün içinde yeniden harekete geçileceği belirtiliyor.
ONU İSTERİM
Teknik direktör Terim, Hırvatistan ile Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası maçından önce basın toplantısında, 'Hırvat Milli Takımı'ndan bir oyuncu alabileceksem; düşünmeden Mandzukic'i seçerim" demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde