Galatasaray'a 7 milyon euro'luk piyango
Sarı-kırmızılılar, eski yıldızı Alex Telles’ten anlaşma gereği 4 milyon euro elde edecek. Cimbom, Sambacı stoperi Maicon’un Al Nassr’a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.
Galatasaray'a piyango… Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro'yu kasasına koymak üzere… Salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.
45 MİLYON EURO'YA GİDECEK
Cİmbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı. Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…
BONSERVİSİNİ DE İSTİYORLAR
Brezilyalı stoper Maicon ise kiralandığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da futbol hayatını sürdürecek... Al Nassr, Galatasaray'a bu transfer için tam 3 milyon Euro ödeyecek.
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