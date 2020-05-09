09 Mayıs 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a 7 milyon euro'luk piyango

Galatasaray'a 7 milyon euro'luk piyango
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Sarı-kırmızılılar, eski yıldızı ’ten anlaşma gereği 4 milyon euro elde edecek. Cimbom, Sambacı stoperi Maicon’un ’a satışından da 3 milyon Euro kazanacak.

'a piyango… Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro'yu kasasına koymak üzere… Salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.

45 MİLYON EURO'YA GİDECEK

Cİmbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı. Porto, Telles'i büyük ihtimalle 'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…

BONSERVİSİNİ DE İSTİYORLAR

Brezilyalı stoper Maicon ise kiralandığı ekibi 'da futbol hayatını sürdürecek... Al Nassr, Galatasaray'a bu transfer için tam 3 milyon Euro ödeyecek.

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