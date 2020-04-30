30 Nisan 2020, Perşembe

GALATASARAY

SON DAKİKA: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı!

Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

Son dakika haberine göre; Kulübü Başkanı , ‘halsizlik’ nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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