Galatasaray'dan '3M' harekatı!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, üç Mert'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim yeni sezonda Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür ve Mert Çetin'i kadrosunda görmek istiyor.

Futbol durdu ama Galatasaray'ın geleceğe yönelik çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon 'yerli ve milli' Galatasaray yaratmak için harekete geçen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle 'Mert' bir takım kuracak. Orta sahaya zaten anlaşması tamam olan Mert Hakan'ın yanı sıra sağ beke Mariano'nun yerine Mert Müldür transfer edilecek. Ayrıca Luyindama ve Marcao'dan birisinin satılma ihtimaline karşılık stopere de Roma'dan Mert Çetin alınacak. 3M operasyonu için koronavirüs krizinin bitmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında...





Fatıh Terim'in Emre Kılınç ile birlikte istediği Mert Hakan'ın Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bedelsiz olarak takıma katılacak. Brezilya'ya dönmeye hazırlanan Mariano'nun yerine düşünülen Mert Müldür ve defansa geçecek olan Mert Çetin içinse ilk etapta kiralık formülü denenecek. Kabul görmemesi veya fiyatta makul bir seviyeye gelinmesi halinde bonservisiyle alınması da gündeme gelecek. Bu oyuncuların maliyeti ise İngiliz ve İspanyol takımların takibinde yer alan Luyindama veya Marcao'nın satılmasından karşılanacak.





TERİM FAKTÖRÜ

Mert Çetin ve Mert Müldür sezonun geride kalan bölümlerinde İtalya'da fazla şans bulamadı. Bu durum Galatasaray'ın elini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca Cimbom'un 3 senedir başarılı bir performans sergilemesi ve Terim faktörü de oyuncuları etkiliyor.





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