29 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da indirim krizi

Galatasaray'da indirim krizi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.04.2020

Yönetimi, coronavirüs salgını sonrası yıldız oyuncularından maaş indirimi istedi. Ancak hiçbir futbolcu indirime ‘evet’ demedi…

'da maaş krizi… Sarı- Kırmızılı yönetim, coronavirüs salgını sonrasında harekete geçmiş ve futbolculardan indirim istedi. Hatta kulüp Başkanı , indirim görüşmelerini 'Bu kulüp için her zaman taşı elinin altına sokan olmuştur" şeklinde yorumlamıştı. Ancak Galatasaray'da şu ana kadar hiçbir oyuncunun maaş indirimine yanaşmadığı öğrenildi…

7 MİLYON EURO ALIYOR

Cimbom'dan bonuslarla birlikte 7 milyon Euro alan Falcao başta olmak üzere, Feghouli ve gibi yıldızların yıllık ücretlerinde kesinti istemediği ortaya çıktı... Yönetim, indirime yanaşmayan oyuncularla önümüzdeki günlerde yeniden görüşecek. Maaş indirimini sadece kabul etmişti…

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