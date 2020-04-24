Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden! Anlaşma tamam

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan ve corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Galatasaray, yaz transfer döneminin ilk somut adımlarını atıyor. Sarı-kırmızılıların Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın yanında yine Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt ile de anlaşma sağladığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi yaptığı transfer taarruzu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Daha önce Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 4'er yıllık anlaşmaya varan ve ön protokol imzalayan Cimbom, son bombasını ise Erdoğan Yeşilyurt ile patlattı. Emre ve Mert gibi kontratı sezon sonu bitecek olan Erdoğan'la da el sıkışıldığı öğrenildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen Erdoğan Yeşilyurt 5 gol, 4 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

YAŞ ORTALAMALARI 25.5

Cimbom sezonun ilk yarısında yaşlı kadrosundan çok çekmiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu doğrultuda sarıkırmızılılar yeni transferlerini genç isimlerden yapma kararı almıştı. Sezon sonu Mariano, Nagatomo ve Selçuk gibi yaşlı isimleri de gönderecek olan Cimbom; Emre Kılınç (25), Mert Hakan Yandaş (25) ve Erdoğan Yeşilyurt (26) ile yaş ortalamasını da düşürmeyi başaracak. Ayrıca yabancı sınırlamasının daha da daralacağının konuşulması üzerine takımdaki yerli isim sayısı da artmış olacak. Aslan, üç isme sezon sonu toplu imza attıracak.

BİZ EMRE İLE AYRILAMAYIZ

Mert Hakan Yandaş, Sivas'ta aynı apartmanda yaşadığı ve kamp dönemlerinde odasını paylaştığı Emre Kılınç hakkında şöyle konuşmuştu: "Emre benim kardeşim oldu. Biz çok iyi anlaşıyoruz. İkimiz de aynı kulübe gideceğiz."

ÇALIMBAY: GİDEBİLİRLER

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, isimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç hakkında konuştu. Çalımbay, "Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar" dedi.

MERT HAKAN KİMDİR?

Futbola Bursa'daki Oyak Renault altyapısında başlayan Mert Hakan Yandaş, sırasıyla Yeşil Bursa, Altınordu, Tire 1922, Menemen Belediye ve Sivasspor'da forma giydi. 25 yaşındaki orta saha bu sezon gösterdiği çıkışla dikkat çekti. 25'i lig, 5'i kupa olmak üzere 30 maça çıkan ve 2 bin 532 dakika görev alan Mert; 10 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

EMRE KILINÇ KİMDİR?

Futbola Boluspor altyapısında başlayan Emre Kılınç, 2017 yılında 225 bin euro karşılığında Sivasspor'a transfer oldu. Yiğidolar'da gösterdiği başarılı performansla son iki sezondur dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki sol kanat, A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı. Emre Kılınç, bu sezon 21'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 24 maçta 8 kez fileleri sarsıp, 6 da asist yaptı.

ERDOĞAN YEŞİLYURT KİMDİR?

Gurbetçi bir futbolcu olan Erdoğan, spor yaşamına Almanya'da başladı. Euskirchen, Bonner, Biefeld, E. Trier ve Duisburg'da top koşturan Erdoğan, 2014'te Altınordu'ya geldi. 26 yaşındaki sol kanat, 4 sezon sonunda Sivasspor'a transfer oldu. Bu sezon oyuna sonradan girmesine rağmen birçok kez skora katkı sağlayan Erdoğan, çıktığı 27 maçta 5 kez fileleri sarsıp, 4 asist yapmayı başardı.

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