Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz zararı açıkladı! | CANLI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Cengiz, corona virüsü sebebiyle sarı-kırmızılı takımın uğradığı maddi kaybın 105 milyon TL olduğunu ifade etti.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Hiç beklenmedik bir anda geldi bu virüs. Çoktan çok, azdan az gider diye bir söz var. En çok yayın geliri, seyirci geliri bizdeydi. En çok Galatasaray'ı etkiledi. Maçların seyircisiz oynanmasının bize zararı 105 milyon TL."

"Zor durumlarda her zaman kahramanlar, fedakarlıklar yapanlar olmuştur. Bu sıkıntılı süreci aşmak için oyuncularımızdan fedakarlıklar istedik. Resmi olarak istedik. Selçuk İnan olumlu yaklaştı. Oyuncular şuan da inceliyor."

"Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler başladığında, ne olursa olsun şampiyonluk yürüyüşünde olacak bir kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadroları her zaman kurarız."

"Şu anda Galatasaray, ülkemizin içinde bulunduğu zor durumda yine de borsada iyi durumda. Halka açık spor şirketlerinde de 1. durumda. Sponsorlarımız hayır buradayız dediler. Bazıları ödeme zorluğu yaşayabilirler ama buna rağmen hepsi dik durdu."

"Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeler konusunda sponsorların da yer aldığı açıklamalar maalesef yanlış yorumlandı. İyi niyetli olduğunu biliyorum. Sponsorlarımızdan da tepki geldi, takip ediyorum."

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