Ömer Bayram ortada kaldı

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Bayram koronavirüs öncesi yönetimle masaya oturmak üzereydi.

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Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ömer Bayram koronavirüs öncesi yönetimle masaya oturmak üzereydi. Galatasaray, 2021'de kontratı sona erecek 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatacak ve maaşında düzeltmeye gidecekti. Ancak koronavirüs sebebiyle mali tablo kötüleşince Ömer'in durumu da ortada kaldı.