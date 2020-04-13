Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

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