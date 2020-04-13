13 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı

G.Saray'dan Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Başkanı için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Futbol Kulübü Başkanı Sayın 'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." denildi.

Göksel Gümüşdağ müjdeli haberi verdi! haberin devamı



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