07 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ikinci corona virüsü testi negatif çıktı!

Fatih Terim'in ikinci corona virüsü testi sonuçlandı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 Giriş Tarihi: 07.04.2020

Son dakika haberine göre; Teknik Direktörü , corona virüsüne yakalanmış ve karantinaya alınmıştı. Tedavisine evde devam edilen tecrübeli teknik adamın ikinci testi negatif çıktı.

ve Türk futbolunun sembol isimlerinden olan 'de son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın ve Türk futbolunun sembol isimleri arasında yer alan , testinin pozitif çıktığını açıklamış ve sevenlerini üzmüştü. 23 Mart'ta tedavi altına alınan Fatih Terim'den 'ta güzel haber gelmişti.

FATİH TERİM CORONA VİRÜSÜ'NDEN KURTULDU

Öksürüğü tamamen geçen ve hastalığın semptomlarından iyice kurtulan 66 yaşındaki adamı, 30 Mart'ta taburcu edilmişti. 14 gün evinde karantina altında kalacağı ve kendisini izole edeceği açıklanan Fatih Terim'in yapılan son testinin de negatif çıktığı öğrenildi. 13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli , bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.

Gün içinde Galatasaray'ın Fatih Terim'le ilgili gelişmeyi resmi hesaplarından duyurması bekleniyor.

Bu zorlu süreçte Galatasaraylı oyuncular da, hocalarını yalnız bırakmadı. Yerlisi yabancısı tüm isimler sık sık Terim'i telefonla arayıp destek oldu. Ancak bu görüşmelerde genellikle moral veren taraf Terim'in olduğu öğrenildi. İyi olduğunu belirten ve öğrencilerinden kesinlikle morallerini bozmamalarını isteyen Terim, hastalık günlerinin geride kalacağını müjdelemişti.

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