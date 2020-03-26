26 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika! Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu!

Mustafa Cengiz'in corona virüsü testi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 Giriş Tarihi: 26.03.2020

'da ikinci başkan ve 'de testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak tedavilerine başlanmıştı. Sarı-kırmızılıların başkanı ve eşi de corona virüsü testi yaptırmıştı. Çiftin sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Başkanımız , ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır."

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