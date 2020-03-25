CANLI l Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, corona virüsü salgınıyla ilgili konuşuyor. Cengiz, corona virüsü testi pozitif çıkan ikinci başkan Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle;

ALBAYRAK'IN OĞLU DA KARANTİNADA

"Kulüpte çalışmakta olan mesai arkadaşlarıma, GS TV'de çalışan arkadaşlarıma bu kutsal görevde cesaretle devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Abdurrahim kardeşimin eşi Şükran Albayrak ve onlarında yanında oğulları Hikmet Albayrak da karantinada."

5 GÜNDE DÜZELECEKLER

"Hepsi iyi olacak. Yusuf Günay da sonuçları bekliyor. Beş gün içerisinde doktorlar, ciğerlerdeki sorunun gideceğini düşünüyorum"

FATİH TERİM İLE KONUŞTUM

"Hocam Fatih Terim ile de görüştüm, şakalaştık, sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin, rakipleri biraz daha çalışsın, sahaya dönecek. Bende hiçbir belirti yok."

HERKES BU VİRÜSÜ KAPACAK

"Sonuçları bekliyorum, inşallah hayırlısı gelecek. Velev ki korona geldi, bizim aldığımız bilgi şu, kesinlikle şu ya da bu şekilde herkes bu virüsü kapacak. Yüzde 80 oranında iddia ediliyor. Dün, Kaan Kançal'a da testler yapıldı"

TALİMATLARA UYMALIYIZ

"Kesinlikle zarar görmemek için devlet, ulusal kurtuluş savaşı gibi mücadelenin içerisinde. Bizim bu noktada, devletin yanında, onunla birlik olmalıyız, bakanlıkların talimatına uymalıyız."

OYNANMASIN DİYE YALVARDIM

"Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Söyledim, inanmadılar."

ALGI PEŞİNDE KOŞUYORLAR

"Biz uyarılarımızı yaptık, hala algı peşinde koşanlar, sanki biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi konuşuyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar."

DEVLETE UYARIZ, FİKRİMİZİ SÖYLERİZ

"Devletimiz ne derse uyarız ancak fikrimizi de söyleriz. 11 Mart Perşembe günü, maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. 89 yaşındaki bir eczacıda korona vakası görüldü. Çarşamba günü marketleri boşalttılar. Devletimiz bu paniği önlemek için bütün araştırmaları yaptı. İlk olarak seyircili olarak maçların oynanacağı açıklandı."

HAYATTAN ÖNEMLİSİ YOK

"Devletimiz maçı seyircili oynatacağı için dezenfekte yapalım, paniğe izin vermeyelim diye açıklama yaptım. Huzuru, düzeni bozmak isteyenlere karşı uyanık olmamız gerektiğini söyledim. Spor yarın da olur ama insan hayatından önemli bir şey yok."

BİZ DE ŞAŞIRDIK

"Devletimiz 12 Mart Perşembe günü aniden bir karar aldı, maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı ve biz de şaşırdık. Öğlen ise TFF, maçların seyirciliği oynadığını söyledi. "

BEŞİKTAŞ RİSK ALTINDAYDI

"Sonrasında telefon açtık, bilmediğimiz şeyler olmuş. Biz öneri olarak, 1500'e yakın insan var, bu maçlar ertelensin diye açıklama yaptık. Değerli rakibimiz Beşiktaş da risk altındaydı. Erteleme istemedeki amacımız ne olabilir? Puan, puanlar? Asla. Bizim kalan 8 maçımızın 5'i deplasman. Biz bu basit avantajları kullanmak istemedik."

FUTBOLCULAR MAÇA ÇIKMAK İSTEMEDİ

"Futbolcularımız maça çıkmak istemedi. Fatih Hoca çok büyük çaba sarf etti ve oyuncuları tek tek ikna etti. Bunları anlatamadık, inanmadılar."

TFF "SEYİRCİSİZ MAÇ" İÇİN İNAT ETTİ

"TFF maalesef müthiş bir inatla, bilmiyorum ama sanki ligin illa seyircisiz devam etmesini istedi. Biz bunun tehlikesini gördük. Futbolcular sahaya çıkmak istemiyor. Biz bu tehlikeyi gördük, bizden başka bunu söyleyen olmadı. Sadece Bursaspor Basketbol Şubesi açıklama yaptı."

DEVLETİMİZ "ÇIKIN OYNAYIN" DERSE, OYNARIZ

"8 maç maksimum 1 ayda biter. 1. Lig'de 6 maç kaldı, 3 haftada biter. Bu bir sağlık sorunu, maçlar oynanır. Stadımız dezenfekte ettiğimizde, 'Gelin, oynayalım' dediğimizde devlet bu kararı verdi. Devletimiz 'Çıkın, oynayın' derse, yine çıkarız. TFF bu süreci iyi şekilde yönetemedi."

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