24 Mart 2020, Salı

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Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüs testine girecek

Galatasaray'da acil durum! Mustafa Cengiz...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 23.03.2020

Son dakika haberine göre, Kulübü'nde ikinci başkan ve dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

Kulübü'nde ikinci başkan ve dışında test yapılan diğer antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

CENGİZ VE GÜNAY'A TEST YAPILACAK

Sarı-kırmızılı takımda başkan ve başkan yardımcısı ise corona virüs testine girecekler.

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