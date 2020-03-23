24 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüs testine girecek
Son dakika haberine göre, Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.
Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında test yapılan diğer antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.
CENGİZ VE GÜNAY'A TEST YAPILACAK
Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise corona virüs testine girecekler.
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