23 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika: Galatasaray'da Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın corona virüs test sonuçları belli oldu
Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da corona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddia edilmişti.. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.
ÜMİT DAVALA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığına dair iddiaları yalanladı.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...