Son dakika: Galatasaray'da Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın corona virüs test sonuçları belli oldu

Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da corona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddia edilmişti.. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.

ÜMİT DAVALA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığına dair iddiaları yalanladı.

İşte o paylaşım:





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