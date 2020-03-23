Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberine göre, Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de corona virüs testi pozitif çıktı.
Galatasaray'a İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs tesitinin pozitif çıkmasının ardından bir şok haber daha geldi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim, yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.
ŞAŞ VE DAVALA'NIN SONUÇLARI NEGATİF
Öte yandan Galatasaray yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın corona virüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
İşte o paylaşım:
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020
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