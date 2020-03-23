Galatasaray'dan Abdurrahim Albayrak ve corona virüsü açıklaması!
Galatasaray Kulübü, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Son dakika corona virüsü haberleri...
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.
İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.
Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."
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