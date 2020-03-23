Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'a ikinci corona virüs şoku!

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, daha önce corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve ilk testi negatif çıkmıştı. İkinci testi pozitif çıkan Albayrak'ın, bir kötü haber de eşinden geldi. Son dakika corona virüs haberleri...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve ilk test sonucu negatif çıkmıştı. İkinci testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak'a bir üzücü haber de eşinden geldi.

Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Albayrak çifti karantina altına alındı.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.

MERT ÇETİN ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

Galatasaray Futbol Takımı İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, sosyal medya hesabından Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diledi.

DİĞER