18 Mart 2020, Çarşamba
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Öğrencilere kupalar Galatasaray'dan
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına Beşiktaş'ın Kulübü'nün top gönderme mesajının ardından Galatasaray da kupa sözü verdi. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste futbol oynayacak çocuklara kupa olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula Süper Lig Kupası bizden" diye destek verdi.
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