18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Öğrencilere kupalar Galatasaray'dan

Öğrencilere kupalar Galatasaray'dan
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, resmi Twitter hesabından yaptığı "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" açıklamasına 'ın Kulübü'nün top gönderme mesajının ardından da kupa sözü verdi. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından Bakan Selçuk'un paylaşımına "40 dakika teneffüste oynayacak çocuklara kupa olmazsa olmazdır. 81 ilde 81 okula Kupası bizden" diye destek verdi.

Beşiktaş 81 ilde 81 okula futbol topu verecek haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hayal kırıklığı yaratmıştı! Sezon sonu yollar ayrılıyor Hayal kırıklığı yaratmıştı! Sezon sonu yollar ayrılıyor
Bugün yapılacaktı ama... İptal edildi! Bugün yapılacaktı ama... İptal edildi!
G.Saray’dan flaş hamle! İsim değişikliği... G.Saray’dan flaş hamle! İsim değişikliği...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör