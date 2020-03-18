18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim’den koronavirüs hamlesi!

Fatih Terim’den koronavirüs hamlesi!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Tüm Türkiye’nin ve ’in gözü Cumhurbaşkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da yer alacağı 15 bakanın ile yapacağı görüşmede. Fatih Terim, ’in 26. Haftasında yapılan Beşiktaş maçından sonraki ilk antrenmanı liglerin ertelenme ihtimaline karşı akşam saatlerine aldı.

Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar sırasında takıma 2 gün izin verdiğini açıklayan , bugün yapılacak antrenmanın saatini değiştirdi. Cumhurbaşkanı 'ın bakanlar ile birlikte ile yapacağı görüşmede liglerin ertelenmesiyle ilgili bir karar çıkması ihtimaline karşı bugün yapılacak antrenmanı akşam saatlerine çekti. Fatih Terim, kararın değişmemesi durumunda oyuncularıyla saat 17:00'da toplanacak.

SÜPER LİG'İN SEYİRCİSİZ OYNANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

TFF, dün yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından liglerin Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. UEFA, 55 kulüp yetkilisi ile yaptığı telekonferans sonucunda EURO 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ertelediğini açıkladı.

Koronavirüs şampiyon yaptı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Hayal kırıklığı yaratmıştı! Sezon sonu yollar ayrılıyor Hayal kırıklığı yaratmıştı! Sezon sonu yollar ayrılıyor
G.Saray’dan flaş hamle! İsim değişikliği... G.Saray’dan flaş hamle! İsim değişikliği...
Terim'den yıldız oyuncuya büyük uyarı! Terim'den yıldız oyuncuya büyük uyarı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör