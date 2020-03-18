Fatih Terim’den koronavirüs hamlesi!

Tüm Türkiye’nin ve Fatih Terim’in gözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da yer alacağı 15 bakanın Bilim Kurulu ile yapacağı görüşmede. Fatih Terim, Süper Lig’in 26. Haftasında yapılan Beşiktaş maçından sonraki ilk antrenmanı liglerin ertelenme ihtimaline karşı akşam saatlerine aldı.

Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar sırasında takıma 2 gün izin verdiğini açıklayan Fatih Terim, bugün yapılacak antrenmanın saatini değiştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar ile birlikte Bilim Kurulu ile yapacağı görüşmede liglerin ertelenmesiyle ilgili bir karar çıkması ihtimaline karşı bugün yapılacak antrenmanı akşam saatlerine çekti. Fatih Terim, kararın değişmemesi durumunda oyuncularıyla saat 17:00'da toplanacak.

TFF SÜPER LİG'İN SEYİRCİSİZ OYNANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

TFF, dün UEFA yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından liglerin Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı. UEFA, 55 kulüp yetkilisi ile yaptığı telekonferans sonucunda EURO 2020, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ertelediğini açıkladı.

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