09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Anadolu Efes 103-79 Gaziantep

A.Efes farklı kazandı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

BasketbolING Süper Ligi'nin 22. haftasında , Basketbol'u mağlup etti ve ligdeki 19. galibiyetini aldı.

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