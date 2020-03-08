08 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Mert Hakan Yandaş: "Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynuyor"

G.Saray inanılmaz oynuyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

2-2'lik beraberliği sonrası 'un orta saha oyuncusu , maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

'de 25. hafta mücadelesinde ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'da , karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş ilk olarak, "Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı Galatasaray istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek" dedi.

Sivasspor'un orta sahas oyuncusu ayrıca, "Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz." açıklamasını yaptı

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