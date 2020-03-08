Mert Hakan Yandaş: "Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynuyor"

2-2'lik Galatasaray beraberliği sonrası Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Mert Hakan Yandaş ilk olarak, "Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı Galatasaray istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek" dedi.



Sivasspor'un orta sahas oyuncusu ayrıca, "Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz." açıklamasını yaptı

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