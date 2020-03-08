Hocalar bu kez yenişemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, dün 10. kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, dün 10. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların tümünde sarı-kırmızılıların başında olan Terim, 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çalımbay ise 3 farklı takımda 2 maç kazandı. Taraflar arasında dün oynanan maçla birlikte beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaların sayısı 3'e çıktı. Çalımbay, Terim'e karşı Trabzon ve Denizli ile rakip olmuştu.

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