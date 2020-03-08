09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Hocalar bu kez yenişemedi

Hocalar bu kez yenişemedi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile 'u çalıştıran , dün 10. kez karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile 'u çalıştıran , dün 10. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların tümünde sarı-kırmızılıların başında olan Terim, 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Çalımbay ise 3 farklı takımda 2 maç kazandı. Taraflar arasında dün oynanan maçla birlikte beraberlikle sonuçlanan karşılaşmaların sayısı 3'e çıktı. Çalımbay, Terim'e karşı Trabzon ve Denizli ile rakip olmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?
Terim'den itiraf! 'Kırmızı kart görmeliydi' Terim'den itiraf! 'Kırmızı kart görmeliydi'
Mert Hakan Yandaş'dan flaş transfer açıklaması! Galatasaray... Mert Hakan Yandaş'dan flaş transfer açıklaması! "Galatasaray..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör