Galatasaray'ın Sivas kafilesi açıklandı! İki isim kadroda yok

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Sivas kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Florin Andone ve Jesse Sekidika, Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Sivas kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Florin Andone ve Jesse Sekidika kadroya alınmazken, Mario Lemina ise kadroda kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Ana bölümde ise teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Takımımız, Sivasspor maçı için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Sivas'a giderek yarın saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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