07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın Sivas kafilesi açıklandı! İki isim kadroda yok

G.Saray'ın Sivas kafilesi açıklandı! İki isim kadroda yok
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup maçının hazırlıklarını tamamlayan 'ın kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Florin Andone ve Jesse Sekidika, Sivasspor maçı kadrosunda yer almadı.

'in 25. haftasında deplasmanda Demir Grup maçının hazırlıklarını tamamlayan 'ın kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Florin Andone ve Jesse Sekidika kadroya alınmazken, Mario Lemina ise kadroda kendine yer buldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.

Ana bölümde ise teknik direktörümüz yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Takımımız, Sivasspor maçı için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Sivas'a giderek yarın saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma için bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

, Şener Özbayraklı, , Jean Micheal Seri, , , , Younes Belhanda, Martin Linnes, , , Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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