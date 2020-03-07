07 Mart 2020, Cumartesi
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Antalya’da okçuluk hazırlığı
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağının Antalya'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 4-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağının Antalya'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 4-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, tüm hazırlıkları 1.5 ayda tamamlayacaklarını belirtti.
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