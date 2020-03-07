07 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Antalya’da okçuluk hazırlığı

Antalya’da okçuluk hazırlığı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağının Antalya'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 4-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Koronavirüs nedeniyle Çin'den alınan Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağının Antalya'nın ev sahipliğine verilmesi, okçuluk camiasını mutlu etti. Yaklaşık 65 ülkenin katılımının beklendiği organizasyon, 4-14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, tüm hazırlıkları 1.5 ayda tamamlayacaklarını belirtti.

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