01 Mart 2020, Pazar
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Martin Linnes'in eşini duygulanduran anlar
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi İdlib'te şehit düşen askerlerimizin adları tek tek okunurken, taraftarlar "Burada" diye bağırdı. O anlar esnasında tribünde yer alan Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen, gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda, Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen kahraman askerlerimizin ismi tek tek anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise anonsa karşılık "Burada" diyerek yanıt verdi.
Yaşanan o anlar esnasında tribünde bulunan Martin Linnes'in eşi Elisaabeth Haugen, gözyaşlarına hakim olamadı.
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