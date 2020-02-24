24 Şubat 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermeli paylaşım

Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermeli paylaşım
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 Giriş Tarihi: 24.02.2020

'ın 20 yıl aradan sonra 'de 'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından Fenerbahçeli futbolcu 'a gönderme yapıldı.

'ın 'de 'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı ekip, Twitter hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Ozan Tufan, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı ise Fenerbahçe'ye atılan 3 golün sevinç anlarını paylaşıp 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekip, paylaşımının altına da anket düzenledi ve 'Olabilir', 'Olmayabilir' şıklarını koydu.

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