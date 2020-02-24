Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermeli paylaşım
Galatasaray'ın 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'a gönderme yapıldı.
Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı ekip, Twitter hesabından Ozan Tufan göndermeli bir paylaşım yaptı.
Ozan Tufan, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerini kullanmıştı.
Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı ise Fenerbahçe'ye atılan 3 golün sevinç anlarını paylaşıp 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerini kullandı.
Sarı kırmızılı ekip, paylaşımının altına da anket düzenledi ve 'Olabilir', 'Olmayabilir' şıklarını koydu.
"Böyle bir şey olabilir mi ya?" 🤔 pic.twitter.com/suqigwdCVu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2020
❓— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2020
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