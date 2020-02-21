21 Şubat 2020, Cuma

GALATASARAY

Altay: 16 - Muslera: 26

Altay: 16 - Muslera: 26
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Derbide kalecileri nasıl bir performans sergileyeceği maçın kaderini belirleyecek. Muslera bu maça kadar 16 gol yedi, 'nin genç filebekçisi ise kalesinde 26 gol gördü.

'de pazar günü oynanacak olan derbisinde gözler kalecilerde olacak. Sarı-lacivertlilerin file bekçisi , forma giydiği 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların kalecisi ise 21 maçta ağlarında 16 gole engel olamadı.

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbide iki takımın kalecilerinin ortaya koyacağı performans belirleyici olacak. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, ligde görev aldığı 22 müsabakada kalesinde 26 gol görürken, sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveni Fernando Muslara ise 21 müsabakada 16 gol yedi.

MUSLERA: 10 - ALTAY: 5

Galatasaray'da Muslera, sahada yer aldığı 21 maçın 10'unda kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'de ise genç kaleci Altay, forma giydiği 22 karşılaşmanın yalnızca 5'inde rakiplerine geçit vermedi.

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