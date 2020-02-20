20 Şubat 2020, Perşembe

GALATASARAY

Dev buluşma gerçekleşiyor! 4 büyüklerin başkanları...

Dev buluşma gerçekleşiyor! 4 büyüklerin başkanları...
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

(), günü saat 11.00'de , , ve kulübü başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleyecek.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor... , , ve 'ın başkanları canlı yayında buluşuyor.

, dört büyük kulübün başkanını bir araya getirmek için önemli bir hamle yaptı ve bu davet , , ve tarafından kabul edildi.

'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denildi.

Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

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