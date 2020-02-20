Dev buluşma gerçekleşiyor! 4 büyüklerin başkanları...
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulübü başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleyecek.
Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor... Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başkanları canlı yayında buluşuyor.
Türkiye Spor Yazarları Derneği, dört büyük kulübün başkanını bir araya getirmek için önemli bir hamle yaptı ve bu davet Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu tarafından kabul edildi.
TSYD'den yapılan açıklamada "TSYD Levent Tesisleri'nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir." denildi.
Açıklamanın devamında "Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir'in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.
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