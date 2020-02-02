Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Süper Lig’in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 33 puanla 19. haftayı 6. sırada tamamladı. Hes Kablo Kayserispor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 11 puan topladı ve 19. haftayı son sırada bitirdi. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler... Detaylar Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz..

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 33 puanla 19. haftayı 6. sırada tamamladı.



Hes Kablo Kayserispor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 11 puan topladı ve 19. haftayı son sırada bitirdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Feghouli, Emre, Ömer, Adem

KAYSERİSPOR: İsmail, Lopes, Rienstra, Oğuzhan, Emre Taşdemir, Campanharo, Kvzic, Aksel, Emre Demir, Henrique, Mesanovic

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.



Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

DÖRT FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasında oynayamayacak.



İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.



Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek.



Tedavileri tamamlanan Henry Onyekuru ve Ahmet Çalık ile kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda maçta görev yapacak.

İki futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve Adem Büyük bugünkü müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 48. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 30-3, gol sayılarında da 104-36 üstünlüğü var - Galatasaray, rakibiyle İstanbul'da yaptığı 23 maçın 19'unu kazanırken, sadece 2 kez yenildi

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde bugün 48. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.



İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.



Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.



Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.