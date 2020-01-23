23 Ocak 2020, Perşembe

GALATASARAY

Terim ve Buruk transferde karşı karşıya! Genç oyuncu...

Terim ve Buruk transferde karşı karşıya! Genç oyuncu...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 23.01.2020

ve Medipol transferde karşı karşıya geldi! 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen 'e 'den Galatasaray ve Başakşehir talip oldu...

Ay yıldızlı formayı da giyen , futbola Denizli'de başladı. Denizli Büyükşehir Belediyespor'da da oynayan genç futbolcu iki sezon önce bedelsiz olarak İzmir kulübüne geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre, 1. Lig'de mücadele eden 'nun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner dev kulüplerin radarından çıkmıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren başarılı futbolcunun, ve 'in yakından takip ettiği öğrenildi.

18 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon görev yaptığı 18 karşılaşmada 2 gol atma başarısını gösterirken, 5 asist yaptı. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen başarılı futbolcu, Altınordu formasıyla sahaya çıktığı 41 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken 8 asist yaptı.

Kulüp resmi teklifin gelmediği ancak 1.5 milyon TL'den aşağı bonservis istememesi bekleniyor. Kırmızı- lacivertliler bir sonraki satıştan da 30 pay alma maddesi koydurma şartı ile masaya oturacağı öğrenildi.

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