Terim ve Buruk transferde karşı karşıya! Genç oyuncu...

Ay yıldızlı formayı da giyen Hüseyin Atakan Üner, futbola Denizli'de başladı. Denizli Büyükşehir Belediyespor'da da oynayan genç futbolcu iki sezon önce bedelsiz olarak İzmir kulübüne geldi.

Yeni Asır'ın haberine göre, TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner dev kulüplerin radarından çıkmıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte ikinci sezonunu geçiren başarılı futbolcunun, Galatasaray ve Başakşehir'in yakından takip ettiği öğrenildi.

18 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon görev yaptığı 18 karşılaşmada 2 gol atma başarısını gösterirken, 5 asist yaptı. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen başarılı futbolcu, Altınordu formasıyla sahaya çıktığı 41 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırırken 8 asist yaptı.

Kulüp resmi teklifin gelmediği ancak 1.5 milyon TL'den aşağı bonservis istememesi bekleniyor. Kırmızı- lacivertliler bir sonraki satıştan da 30 pay alma maddesi koydurma şartı ile masaya oturacağı öğrenildi.