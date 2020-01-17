Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkarıldı

Galatasaray, Leipzig'den kiraladığı Saracchi ve Monaco'dan kiraladığı Onyekuru'nun lisanslarını çıkarttı. Sekidika'nın lisansı ise henüz çıkmadı.

Devre arasında transfere hızlı giriş yapan Galatasaray, Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katmıştı. Saracchi'den hemen sonra Onyekuru'yu da açıklayan Aslan, sol kanadını teminat altına almıştı.

Sarı-kırmızılı ekip Saracchi'nin ve Onyekuru'nun lisanslarını çıkarttı.

Yeni transferler teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

SEKIDIKA'NIN LİSANSI ÇIKARTILMADI



Öte yandan Sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı diğer oyuncu Jesse Sekidika'nın ise henüz lisansı çıkartılmadı. Galatasaray, Sekidika'nın lisansını pazar gününe kadar çıkartamaması halinde genç oyuncu, Denizli müsabakasında forma giyemeyecek.