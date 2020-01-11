11 Ocak 2020, Cumartesi

GALATASARAY

CANLI | Mustafa Cengiz divan kurulunda konuşuyor

CANLI | Mustafa Cengiz divan kurulunda konuşuyor
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 Giriş Tarihi: 11.01.2020

ekiplerinden 'ın Başkanı , kulübün divan kurulunda açıklamalarda bulunuyor.

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Mustafa Cengiz'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Ödemeyi almıştık fakat yapılandırmayı bitirememiştik. Temerrüde girmiştik. Yani tüm borcunu öde yoksa mal varlığına el koyarım, demek. Ada bizim kırmızı çizgimiz, dedik. 60 günlük uyarı ve tahliye süreci mümkün değildi. Çünkü Kemerburgaz arazisini teslim alamamıştık. Florya'da çalışan spor ekibimize sokakta antrenman yaptıramazdık."

"Florya'nın tapusunun geri alınması, benim veya yönetimimin değil camiasının başarısıdır. Florya ve Emlak Konut ile olan sorunlarımızı çözdük."

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Sayın Cumhurbaşkanı'na özellikle teşekkür ediyorum. Rakipler bu sözümden sonra saldırıya geçmesin. Biz kendi mülkümüzü geri aldık. Orta dünya ve üst dünya bir araya gelse Florya'nın tapusu yeniden alamazdı, biz aldık. Bu Galatasaray camiasının başarısıdır."

"Bu kadar gecikme de bize engel olan; divanın araştırıcı, sorgulayıcı, inceleyici tavrına teşekkür ediyorum. Bu bizi diri tutuyor. Ama ne kadar tahammül ederiz, ne kadar bu sinerjimiz sürer... Onu bilmiyorum. Sonsuz enerji bize ait değil."

"Bu arada bir haciz olayıyla karşılaştık. Divanda bir tek soru sorulduğunu görmedim. Bunu nasıl çözdünüz demediler. Bize kuvvetli teşekkür de edilmedi. Edenleri yönetimci olmakla suçladılar. Eğer sizin ajandanız ve ikinci planınız yoksa, beklediğiniz tek şey vardır 'takdir duygusu'. Vefa ve takdir göremezseniz bu sosyal dayanışmayı yok eder. Biz haciz sürecini de çözdük."

"Gerek profesyonel takımın ücretlendirmesi, gerekse teknik ekiplerin ücretlendirmesi çok yüksek. Bunu düzenlememiz lazım. Kimsenin kanı sarı-kırmızı akmıyor. Ancak şunu da söyleyim hiç FIFA'lık olmadık."

"Florya için ödeyeceğimiz net faiz 8.2 milyon TL. Onu da 5 yıl yapılandırdık."

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