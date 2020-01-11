CANLI | Galatasaray - Adana Demirspor

Devre arası kampına Antalya'da devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Yaz transfer döneminde adından söz ettiren sarı-kırmızılılarda yıldız oyuncular bir takım olamamış ve ilk devre beklentilerin uzağında kalmıştı. Devre arası transfer dönemine de hızlı giren Cimbom; Onyekuru ve Saracchi'yi kiralamış, Sekidika'yı da renklerine bağlamıştı. Galatasaray 17 hafta sonunda ligde 27 puanla 7. sırada bulunuyor. TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor ise 17 hafta sonunda 24 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tüm ayrıntıları...

Devre arası kampına Antalya'da devam eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Dün sabah Antalya'ya geçen sarı-kırmızılı ekip 16.00'da bir diğer TFF 1. Lig ekibi Altay ile hazırlık maçına çıkmış ve mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşması saat 18.00'de başlayacak ve mücadeleyi Galatasaray TV'den naklen yayınlıyor.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Galatasaray: Okan Koçuk, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Seri, Ömer Bayram, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao.

Adana Demirspor: Kurtuluş Hurt, Hasan Kılıç, Adil Demirbağ, Tayyip Sanuç, Rassoul, Traore, Aosman, Vedat Bora, Volkan Şen, Erkan Zengin, Gladkyy.

ONYEKURU SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital'ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.