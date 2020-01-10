CANLI | Galatasaray - Altay

İkinci yarı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan Galatasaray, ilk maçında İzmir ekibi Altay ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Henry Onyekuru, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Antalya kafilesine dahil edilmezken, bir diğer yeni transfer Marcelo Saracchi'nin sahadaki yerini alıyor. Galatasaray - Altay maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Altay maçının canlı skor takibi aspor.com.tr'de...

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Galatasaray, ikinci etap çalışmaları için Antalya'ya indi. Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 11.00'da Antalya Havalimanı'na iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi havalimanı çıkışında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Karşılamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek ve atkı takdim etti. Yoğun sevgi gösterisinin yaşandığı karşılamada, Terim güçlükle takım otobüsüne binebilirken, teknik heyet ve futbolcular emniyet eşliğinde kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

10 Ocak Cuma günü Antalya Belek'teki Sueno Otels'te oynanacak mücadele saat 16.00'da başladı. Mücadele GS TV'den ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR: GALATASARAY 1-0 ALTAY

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı. Altay mücadeleye başlayan taraf.

3' Galatasaray Altay ceza sahası önünde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Ömer Bayram'ın vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.

9' GOL! Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Falcao topu ve kaleciyi ters köşelere yatırarak karşılaşmanın ilk golünü kaydetti (1-0)

13' Ataklarını sıklaştıran Galatasaray'da Feghouli kale önünde topla buluştu. Güzel bir vuruşla topu kaleye nişanlayan Cezayirli futbolcunun şutunu kaleci Cihan son anda kornere çeldi.

14' Galatasaray'da Marcao girdiği ikili mücadele sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Taylan, Feghouli, Ömer, Falcao

Altay: Cihan, Erhan, Cenk, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Alhassan, Anton, Putilo, Hüsamettin, Leandro Barrios, Kappel

113 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Galatasaray, Altay ile daha önce 113 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 66 galibiyet aldı. Maçların 27'si beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmaların 20'si Altay üstünlüğüyle son buldu.

Galatasaray ve Altay takımı son olarak 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda B Grubu'nda karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Galatasaray Yaser Yıldız ve Milan Baros'un golleriyle 1-2'lik galibiyet alarak ayrıldı. Altay'ın tek golünü ise Şehmus Özer kaydetmişti.

Bu sezon TFF 1. Lig'inde boy gösteren Altay, devre arasını 24 puanla 8. sırada kapadı. Ligdeki son 5 maçını kaybetmeyen İzmir temsilcisi bu maçların ikisinde galip gelirken, 3 karşılaşmada da berabere kaldı. 17 maçta 8 kez fileleri sarsan Marco Paixao, siyah-beyazlı Altay'ın en etkili ismi olarak göze çarpıyor.