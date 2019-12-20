20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

PFDK kararları açıklandı! Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a şok ceza

PFDK kararları açıklandı! Jimmy Durmaz'a şok ceza
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 Giriş Tarihi: 20.12.2019

(), Galatasaraylı futbolcu 'a Tuzlaspor maçındaki kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası verdi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"'nun 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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