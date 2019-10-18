Sarri'den Merih Demiral yanıtı
Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcu Merih Demiral'ın asker selamı vermesiyle ilgili gelen soru üzerine "Merih'in durumu oldukça normal. Kalanı UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki bir mesele" yanıtını verdi.
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı.
İtalyan ekibinin deneyimli çalıştırıcısı Maurizio Sarri, basın toplantısında kendisine Merih Demiral'ın milli maçlarda asker selamı vermesiyle ilgili sorulan soru üzerine şu yanıtı verdi:
"Merih'in antrenmandaki durumu ve takım arkadaşlarıyla ilişkileri oldukça normal. Kalan şeyler Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA arasındaki bir mesele. UEFA'nın vereceği karardan sonra bir yorum yapabiliriz. Ama önce beklemeliyiz."
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