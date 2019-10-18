Galatasaray - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk ediyor. Lig'e verilen milli aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'da Lemina, Falcao ve Emre Akbaba bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray - Sivasspor maçını CANLI olarak aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 8. haftanın açılış maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Sivasspor'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada topladığı 10 puan ile 10. sırada yer alan Galatasaray, 12 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir; Nzonzi; Ömer Bayram, Belhanda, Emre Mor, Babel; Andone.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.