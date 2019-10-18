18 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray - Sivasspor | CANLI

Galatasaray - Sivasspor | CANLI
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 Giriş Tarihi: 18.10.2019

'de 8. haftanın açılış maçında , Stadyumu'nda 'u konuk ediyor. Lig'e verilen milli aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'da Lemina, Falcao ve Emre Akbaba bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray - Sivasspor maçını olarak aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

'e verilen milli aranın ardından 8. haftanın açılış maçında , Spor Kompleksi'nde 'u konuk ediyor. Geride kalan 7 haftada topladığı 10 puan ile 10. sırada yer alan Galatasaray, 12 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir; Nzonzi; Ömer Bayram, , Emre Mor, Babel; Andone.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, , Yatabare.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Terim'den sürpriz... Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Terim'den sürpriz...
Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu Galatasaray efsanesi Zoran Simoviç, imza gününde taraftarlarla buluştu
''Falcao Galatasaray'ın başına bela oldu!'' ''Falcao Galatasaray'ın başına bela oldu!''
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör