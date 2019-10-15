15 Ekim 2019, Salı

GALATASARAY

Fenerbahçe'de hasret bitti

Fenerbahçe'de hasret bitti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Süper Lig'de sakatlıklardan dolayı uzun süredir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye beklenen müjde nihayet geldi. Sakatlıklarını atlatan Victor Moses, Garry Rodrigues ve takımla çalışmalara başladı.

Üç oyuncu dün akşamki idmanda takımla birlikte çalıştı. U-19 Milli Takımı'ndan dönen Muhammed Gümüşkaya ile U21'den Altay Bayındır ve Murat Sağlam da takıma dahil oldular. Böylece teknik heyetin yüzü güldü.

KADRODA DEĞİŞİM YAŞANACAK
Sarı-Lacivertli ekip, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatların dönmesi teknik direktör 'ın kadro alternatiflerini de artırdı. Hafta sonu sahaya sürpriz bir 11'le çıkılması bekleniyor. Hasan Ali, yeterli görülmesi halinde sol bekte formasını geri alacak. Yanal'ın stoperde ise 'e şans vereceği konuşuluyor. Emre'nin yokluğunda orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında ise Jailson, Ozan Tufan ya da Tolga Ciğerci yer alacak.

MİLLİLER BEKLENİYOR
Milli takımlara 11 futbolcu gönderen Fener'de gözler yollarda... A Milli Takım'a davet edilen Emre, Ozan ve Deniz bugün takıma katılacak. Kaburgası kırılan Emre, sağlık ekibince kontrolden geçirilip, tedavi altına alınacak. Yabancılar ise yarın dönmeye başlayacaklar.

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