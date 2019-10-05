Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Cimbom deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek haftayı 3 puanla kapatmak, Gençlerbirliği ise taraftarı önünde mutlaka galip gelmek istiyor.

Gençlerbirliği ile Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenilen Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatma ve moral tazeleme peşinde. Bu sezon galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği ise sahasında oynamanınn avantajıyla ilk galibiyetini almak istiyor. Galatasaray'da bu önemli maçta sakatlığı nedeniyle Falcao, Lemina ve Luyindama forma giyemeyecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 20:00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı anlatımı aspor.com.tr'de olacak.



İLK 11'LER



GALATASARAY : Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Selçuk, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone



GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio, Polomat, Rahmetullah, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sio, Ayite