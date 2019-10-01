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GALATASARAY

Galatasaray - PSG | CANLI

Galatasaray - PSG | CANLI
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 Giriş Tarihi: 01.10.2019

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak Avrupa'da yeni sezona 1 puanla başlamıştı. Cimbom, taraftarının da desteğiyle Fransız temsilcisini mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - PSG maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz , Fransız devi ile karşılaşıyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Meunier, Bernat, Silva, Kimpembe, Gueye, Marquinhos, Veratti, Sarabia, Icardi, Di Maria

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımını konuk eden Galatasaray, teknik direktör yönetiminde Avrupa kupalarında 74. mücadelesine çıkıyor

Sarı-kırmızılı takımı 'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray - PSG maçı öncesi ilginç detay! Emre Belözoğlu...

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Şampiyonlar Ligi481410245378

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

8

8

0

0

23

5

UEFA Kupası135621813

Kupa Galipleri Kupası

4

3

0

1

9

6

TOPLAM

73

30

16

27

103

102

Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında PSG ile karşılaşacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'de 48 maç

Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde 48 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 48 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon

O

G

B

M

A

Y

P

1997-98

6

1

1

4

4

11

4

1998-99

6

2

2

2

8

8

8

1999-00

6

2

1

3

10

13

7

2002-03

6

1

1

4

5

10

4

2003-04

6

2

1

3

6

8

7

2012-13

10

5

2

3

14

14

17

2013-14

1

0

0

1

1

6

0

2018-196114584
2019-201010001

Galatasaray Avrupa'da galibiyete hasret

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında , Juventus, , Paris Saint-Germain, Milan ve gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

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