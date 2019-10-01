Galatasaray - PSG | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak Avrupa'da yeni sezona 1 puanla başlamıştı. Cimbom, taraftarının da desteğiyle Fransız temsilcisini mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. Peki, Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - PSG maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Fransız devi Paris Saint Germain ile karşılaşıyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetiyor.



İLK 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao



PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Meunier, Bernat, Silva, Kimpembe, Gueye, Marquinhos, Veratti, Sarabia, Icardi, Di Maria





UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını konuk eden Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 74. mücadelesine çıkıyor

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 48 14 10 24 53 78 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 0 0 23 5 UEFA Kupası 13 5 6 2 18 13 Kupa Galipleri Kupası 4 3 0 1 9 6 TOPLAM 73 30 16 27 103 102

Galatasaray Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında PSG ile karşılaşacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'de 48 maç

Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde 48 karşılaşma oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 48 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P 1997-98 6 1 1 4 4 11 4 1998-99 6 2 2 2 8 8 8 1999-00 6 2 1 3 10 13 7 2002-03 6 1 1 4 5 10 4 2003-04 6 2 1 3 6 8 7 2012-13 10 5 2 3 14 14 17 2013-14 1 0 0 1 1 6 0 2018-19 6 1 1 4 5 8 4 2019-20 1 0 1 0 0 0 1

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.