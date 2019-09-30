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Gazişehir FK - Göztepe l CANLI
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 Giriş Tarihi: 30.09.2019
Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 6. hafta maçında Gazişehir FK Göztepe'yi konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'da başlayan mücadelede Ali Şansalan'ın düdük çalıyor.
Karşılaşmayı CANLI olarak takip etmek için tıklayın.
Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Gazişehir FK, daha sonra oynadığı dört karşılaşmada kaybetmedi.
Son üç Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Göztepe ise Aralık 1971-Şubat 1972'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.
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