20 Eylül 2019, Cuma

GALATASARAY

Mustafa Cengiz: Camialara laf söylemeyiz ama kimseden de çekinmeyiz | CANLI

Cengiz: Camialara laf söylemeyiz ama kimseden de çekinmeyiz | CANLI
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 Giriş Tarihi: 20.09.2019

Başkanı , gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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