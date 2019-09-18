Fatih Terim: "Kazanmak isterdik"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 biten Club Brugge maçından sonra açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak isterdik, bence keyifli bir maç oldu" dedi.

Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli hocası, A Grubu'nda Club Brugge ile deplasmanda oynadıkları ilk maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak isterdik. Bence keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyalini verdi takım. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli" ifadelerini kullandı.

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