18 Eylül 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim: "Kazanmak isterdik"

Fatih Terim: Kazanmak isterdik
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

Galatasaray , 0-0 biten maçından sonra açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak isterdik, bence keyifli bir maç oldu" dedi.

Sarı kırmızılı ekibin tecrübeli hocası, A Grubu'nda ile deplasmanda oynadıkları ilk maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak isterdik. Bence keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyalini verdi takım. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...

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