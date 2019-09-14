Trazonspor'a Daniel Sturridge müjdesi
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliğini konuk edecek. Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban'ın forma giyemeyeceği maçta Sturridge'in oynayıp oynamayacağı merak konusuydu. Fırtına'ya yıldız futbolcudan müjde geldi.
Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik alan Trabzonspor, ligin 4'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavili ekipteki sakatlıklar dikkat çekiyor.
Fırtına'da sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı forma giyemeyecek.
STURRIDGE MÜJDESİ
Trabzonspor'da oynayıp oynayamayacağı merak konusu olan Daniel Sturridge ile ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Trabzonspor'un yıldız oyuncusunun Gençlerbirliği maçının kadrosunda olması bekleniyor.
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı ancak henüz forma giydiremediği Daniel Sturridge bugün MR'a girdi. 61 Saat'in haberine göre; genel sağlık durumu tetkik edilen İngiliz forvetin forma giymesinin önünde bir sorun olmadığı öğrenildi.
KARAR TEKNİK HEYETTE
Hafif sakatlığı nedeniyle hafta içi yapılan antrenmanlarda takımdan ayrı çalışan yeni transfer Sturridge'nin Karaman'ın şans vermesi halinde kadroya gireceği ve mücadelenin ikinci yarısında forma giymesinin muhtemel olduğu gelen bilgiler arasında.
İŞTE MUHTEMEL 11
Bordo-mavililerin karşılaşmaya Uğurcan, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor..
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