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GALATASARAY

Türkiye - İngiltere | CANLI

Türkiye - İngiltere | CANLI
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 Giriş Tarihi: 06.09.2019

Takım karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. UEFA 2021 U21 mücadelesinde millilerimiz İngiltere 11'i belli oldu.

Takım karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. UEFA 2021 U21 mücadelesinde millilerimiz İngiltere 11'i belli oldu.

Ümit Milli Takımımız, bu akşam 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere ile karşı karşıya geliyor. 9 yıl sonra Kocaeli'de sahaya çıkacak Ümitlerimiz rakibi karşısında galibiyet ile sahadan ayrılmak istiyor.

İLK 11'LER:

TÜRKİYE: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Mert, Berat, Orkun, Berkay, Doğukan, Ahmed, H. İbrahim

İNGİLTERE: Ramsdale, Aarons, Panzo, Chalobah, Davies, Nelson, Gibbs-White, Nketah, Foden, Sessegnon, Guehi

Mücadeleyi canlı izleyin:

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Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Kocaeli, tam 9 yıl sonra Ümitler'i yeniden şehirde ağırlayacak. Şu ana kadar grupta oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Ümitler, bu mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geleceğin A Milli adayı oyuncularımız, yetenekli kadrosuyla birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran İngilizler'i yıkarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı ekibimizde Sassuolo'da forma giyen sağ bek Mert Müldür, kalede Fenerbahçe'den Altay Bayındır, orta alanda Başakşehir'den Berkay Özcan, Galatasaray'dan Atalay Babacan ve Schalke'den forvet Ahmet Kutucu gibi isimler bulunuyor.

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